برئاسة ولي العهد.. مجلس الوزراء يقرّ ميزانية الدولة للعام المالي 2026

ترأس الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، حفظه الله، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، الثلاثاء 11 جمادى الآخرة 1447هـ الموافق 2 ديسمبر 2025م، في الدمام، لإقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي المقبل 1447 / 1448هـ 2026.

واستعرض مجلس الوزراء بنود الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1447 / 1448هـ 2026، وأصدر قراره بشأنها متضمنًا ما يلي:

ـ تُعتمد النفقات العامة للدولة بمبلغ «1.312.800.000.000» ألف وثلاثمئة واثني عشر مليارًا وثمانمئة مليون ريال.

- تُقدّر الإيرادات العامة للدولة بمبلغ «1.147.400.000.000» ألف ومئة وسبعة وأربعين مليارًا وأربعمئة مليون ريال.

- يُقدّر العجز بمبلغ «165.400.000.000» مئة وخمسة وستين مليارًا وأربعمائة مليون ريال.

وقد وجّه، حفظه الله، الوزراء والمسؤولين ـ كلًا فيما يخصُّه ـ بالالتزام الفاعل في تنفيذ ما تضمنته الميزانية، من برامج ومشاريع تنموية واجتماعية تسهم في تحقيق مستهدفات «رؤية السعودية 2030»، ووضع المواطنين وخدمتهم في صدارة أولوياتها.