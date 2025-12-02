الشرقية تستضيف بطولة الكوراش

تستضيف المنطقة الشرقية منافسات بطولة الكوراش في 5 و6 ديسمبر الجاري.

وطبقًا لبيان اللجنة السعودية للكوراش على منصة «إكس»، فإن الكوراش لعبة سلسة تتقن أساسياتها بسرعة، وتتيح لك خوض تجربة يتشارك فيها الجميع الشغف والتحدي.

وشهدت الفترة الماضية تنظيم بطولات الكوراش في ثلاث مناطق داخل السعودية، وتمنح الصغار والكبار فرصة حقيقية لاكتشاف مهاراتهم في رياضة تنافسية.

وكانت لعبة الكوراش أدرجت ضمن دورة ألعاب التضامن الإسلامي «الرياض 2025»، التي اختتمت الشهر الماضي.