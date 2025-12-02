التعادل الأول يجمع الكويت ومصر

رفض المنتخب المصري الرديف لكرة القدم الخسارة أمام الكويت، وفرض عليه التعادل 1ـ1، الثلاثاء، على ملعب لوسيل ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة لبطولة كأس العرب 2025 التي تستضيفها قطر حتى 18 ديسمبر الجاري.

والتعادل هو الأول بين المنتخبين في تاريخ مواجهاتهما بكأس العرب، إذ تبادلا الفوز في لقاءين سابقين، الأول خلال نسخة 1992، وانتهى لصالح «الفراعنة» 1ـ0، والثاني عام 1998، وحسمه «الأزرق» 4ـ1.

وتقدم المنتخب الكويتي بهدف فهد الهاجري عند الدقيقة 64، وأدرك محمد مجدي «أفشة» التعادل لمصر من ركلة جزاء «87».

وشهدت المباراة ركلة جزاءٍ مهدرة من جانب المصري عمر السولية في الشوط الأول.

ولعب المنتخب الكويتي بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 83 بعد طرد سعود الحوشان، حارس المرمى، بالبطاقة الحمراء لحصوله على الإنذار الثاني.

وبهذه النتيجة، اكتفى كل منتخبٍ بنقطةٍ في انتظار ما ستسفر عنه مباراة الإمارات والأردن ضمن المجموعة، الأربعاء.