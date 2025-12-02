 الهجن السعودية تخطف كأسي «اللقايا»

تصدرت الهجن السعودية قوائم الدول المشاركة في بطولة كأس وزارة الرياضة للهجن 2025 بختام اليوم الثاني المخصص لفئة «اللقايا»، ورفعت رصيدها إلى الكأس الثالث ولقب 25 شوطًا، في البطولة التي ينظمها الاتحاد السعودي للهجن، وتجري للمرة الأولى على أرض ميدان الجنادرية التاريخي لسباقات الهجن، بجوائز مالية تتجاوز 10 ملايين ريال، ضمن برنامج الاتحاد للموسم الرياضي 2025ـ2026.

وتوّج محمد البلوي، نائب رئيس الاتحاد السعودي للهجن، في ختام اليوم الثاني، الفائزين بأشواط كؤوس وزارة الرياضة للهجن في فئة «اللقايا»، ثاني الفئات المعتمد مشاركتها في البطولة، حيث جرت خلال الفترة الصباحية 20 شوطًا عامًا، و10 أشواط خلال الفترة المسائية «4 أشواط كؤوس، و6 أشواط مفتوح».

وخطفت المطية «غارة» لمالكها السعودي نواف مهراس الهاجري لقب الشوط الثالث وكأس وزارة الرياضة «بكار ـ عام» بتوقيت بلغ 7:34.225 دقائق، كما خطفت المطية «الشبابي» لمالكها السعودي عبد الله الماجد لقب الشوط الرابع وكأس وزارة الرياضة «قعدان ـ عام» بتوقيت بلغ 7:32.862 دقائق.

كما حققت المطية «أجيال» للشيخ ناصر بن حمد آل خليفة من البحرين لقب الشوط الأول وكأس وزارة الرياضة «بكار ـ مفتوح»، والمطية «خوزان» لهجن أم الزبار من قطر لقب الشوط الثاني وكأس وزارة الرياضة «قعدان ـ مفتوح».

وقطعت المطايا المشاركة في اليوم الثاني مسافة 150 كلم، بواقع 5 كلم لكل شوط، تتمثل في 30 شوطًا، نالت فيها الهجن السعودية لقب 12 شوطًا متصدرة فئة «اللقايا»، والهجن الإماراتية ثانيًا بثمانية ألقاب، والهجن القطرية ثالثًا بسبعة ألقاب، والهجن البحرينية بثلاثة ألقاب.

وارتفعت حصيلة الهجن السعودية إلى 25 شوطًا بعد خوض 66 شوطًا في اليومين الأول والثاني، فيما حلت الهجن القطرية ثانية بـ 18 شوطًا، والهجن الإماراتية بـ 14 شوطًا، والهجن البحرينية بستة أشواط، والهجن العمانية بثلاثة أشواط.