أياكس يعود إلى الانتصارات بثنائية جرونينجن

وضع فريق أياكس أمستردام الأول لكرة القدم حدًّا لسلسلةٍ من الهزائم بعد أن فاز على ضيفه جرونينجن 2ـ0، ضمن منافسات الجولة الـ 14 من الدوري الهولندي، الثلاثاء.

وسجل ميكا جوتس الهدف الأول عند الدقيقة 28 من تمريرة كينيث تايلور، وأضاف آرون بومان الثاني «60».

ورفع أياكس رصيده إلى 23 نقطةً في المركز الخامس، بينما تجمَّد رصيد جرونينجن عند 20 نقطةً في المركز الثامن.

وكان أياكس خسر آخر أربع مبارياتٍ بكل المسابقات أمام بنفيكا، وغلطة سراي في دوري أبطال أوروبا، وإكسلسيور، وأوتريخت في الدوري المحلي، ويرجع آخر انتصارٍ له إلى 25 أكتوبر الماضي عندما فاز على تفينتي أنشخيدة 3ـ2 في الدوري.