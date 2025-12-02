الاتفاق يلغي تجريبية العدالة ويواجه كاظمة والفتح

قرر الجهاز الفني في فريق الاتفاق الأول لكرة القدم إلغاء المباراة التجريبية التي كان من المقرر خوضها أمام العدالة، واستبدالها بمواجهة كاظمة الكويتي، 6 ديسمبر في الدمام، ضمن برنامج إعداد الفريق خلال الفترة الحالية، حسبما كشفت لـ«الرياضية» مصادر خاصة.

وبحسب المصادر ذاتها، سيخوض الاتفاق مباراة تجريبية أخرى أمام الفتح، 12 ديسمبر في الدمام، ضمن إطار الاستعدادات المتواصلة وتجهيز اللاعبين عقب فترة التوقف بسبب مشاركة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في بطولة كأس العرب فيفا 2025.

ميدانيًا، واصل لاعبو الاتفاق تدريباتهم اليومية تحت إشراف سعد الشهري، مدرب الفريق الأول لكرة القدم، الذي يركز خلال هذه الفترة على رفع المعدل البدني للاعبين، إضافة إلى العمل على بعض الجوانب الفنية، ضمن برنامج الإعداد الموضوع للفريق.