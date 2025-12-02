الاتحاد يوقع شراكة مع TCL

وقَّع نادي الاتحاد شراكةً جديدةً مع شركة TCL للإلكترونيات لرعاية الفريق الأول لكرة القدم خلال الحفل الذي احتضنه مقر النادي، الثلاثاء، بحضور دومينيجوس أوليفييرا، الرئيس التنفيذي لنادي الاتحاد، وعددٍ من قيادات شركة TCL.

وبموجب الاتفاقية، ستصبح «TCL» الراعي الرسمي للفريق الأول لكرة القدم، وفريق كرة القدم للسيدات لمدة موسمين.

وأوضح دومينيجوس أوليفييرا، الرئيس التنفيذي للنادي، أن الشراكة مع «TCL» و«العبسي للإلكترونيات»، تُمثِّل استثمارًا مهمًّا في مستقبل النادي، ودعمًا لمسيرة كرة القدم في فرق الرجال والسيدات، مشيرًا إلى أن التعاون يعزز العمل الاحترافي، ويخدم أهداف النادي لتحقيق نتائج أفضل.

من جانبه، أكد محمد حشيش، الرئيس التنفيذي للعمليات في «العبسي للإلكترونيات»، أن الاتفاقية تُعدُّ خطوةً استراتيجيةً لدعم القطاع الرياضي، ورفع مستوى تجربة المشجع، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

من جهته، شدَّد جايسون سوي، الرئيس التنفيذي لشركة TCL في السعودية، على التزام الشركة بدعم القطاع الرياضي، وتطوير منتجاتٍ، تسهم في تحسين جودة الحياة والتجربة الجماهيرية، متمنيًا أن تكون الشراكة انطلاقةً ناجحةً للطرفين.