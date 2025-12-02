احتفال أخضر

احتفل لاعبو المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، عقب فوزهم على المنتخب العماني 2-1، في الجولة الأولى لحساب المجموعة الثانية من بطولة كأس العرب فيفا قطر 2025. (تصوير: بشير صالح)