احتفال أخضر

2025.12.02 | 11:11 pm
احتفل لاعبو المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، عقب فوزهم على المنتخب العماني 2-1، في الجولة الأولى لحساب المجموعة الثانية من بطولة كأس العرب فيفا قطر 2025. (تصوير: بشير صالح)
