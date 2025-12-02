سيدات إسبانيا يحتفظن باللقب الأوروبي

احتفظت إسبانيا بلقب دوري الأمم الأوروبية للسيدات في كرة القدم، بعد فوزها على ضيفتها ألمانيا 3-0، الثلاثاء، في إياب النهائي على ملعب «متروبوليتانو» في مدريد العاصمة الإسبانية، بعدما تعادلا ذهابًا 0-0، الأسبوع الماضي.

وتدين إسبانيا، الفائزة بلقب مونديال 2023، بلقبها الكبير الثالث إلى كلاوديا بينا التي سجلت ثنائية في الشوط الثاني، فيما كان الهدف الآخر من نصيب فيكي لوبيس.

وأمام عدد قياسي من الجمهور بلغ 55.843 مشجعًا، شاهد الإسبان منتخب بلادهم يتوج بلقبه الأول بقيادة سونيا بيرموديس مدربته الجديدة رغم غياب النجمة أيتانا بونماتي التي تبتعد عن الملاعب لمدة لا تقل عن خمسة أشهر بعد خضوعها لجراحة إثر إصابتها بكسر في ساقها اليسرى الأحد خلال التدريبات.