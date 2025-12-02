الإسبانيات يحتفلن

احتفلت لاعبات المنتخب الإسباني الأول لكرة القدم بلقب دوري الأمم الأوروبية للسيدات، بعد فوزهم على ألمانيا 3-0، الثلاثاء. (وكالات)