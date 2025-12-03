«NBA».. ثاندر يتفوق ويحقق الفوز الـ13 تواليا

صدَّ فريق أوكلاهوما سيتي ثاندر الأول لكرة السلة، حامل اللقب، انتفاضة قوية لمضيفه جولدن ستايت ووريرز، وحقق فوزه الثالث عشر تواليًا عندما تغلب عليه بنتيجة 124-112، ضمن منافسات الدوري الأمريكي للمحترفين «NBA».

وفرض الكندي شاي جلجيوس-ألكسندر، لاعب ثاندر، أفضل لاعب في الموسم الماضي، نفسه نجمًا للمباراة بتسجيله 38 نقطة، وقاد حامل اللقب إلى انتصار رفع فيه رصيده إلى 21 فوزًا، مقابل خسارة واحدة فقط، في صدارة المنطقة الغربية والدوري.

وقال جلجيوس-ألكسندر بعد نهاية اللقاء :«المباريات ستبدو مختلفة كل ليلة، أحيانًا نفوز بفارق كبير، وأحيانًا نضطر للقتال حتى النهاية، لكن في كل الأحوال بقينا في اللحظة وفعلنا كل ما يلزم لتحقيق الانتصار».

وكان أوكلاهوما سيتي في طريقه إلى تحقيق فوز كبير بعدما أنهى الشوط الأول متقدما بفارق 19 نقطة «63-44» على ملعب «تشايس سنتر» في سان فرانسيسكو.

وغاب عن ووريرز نجمه ستيفن كوري، صاحب الـ37 عامًا، بسبب الإصابة، فيما خرج زميله الآخر جيمي باتلر، البالغ من العمر 36 عامًا، مصابًا في نهاية الشوط الأول.

وتوهّج جولدن ستايت في الربع الثالث مسجلاً 44 نقطة مقابل، 28 لضيوفه، مقلص الفارق إلى ثلاث نقاط فقط «88-91»، بل وتقدم في بداية الربع الأخير، لكن أوكلاهوما سيتي استعاد توازنه بعد ذلك، بعدما سجّل غلجيوس-ألكسندر، وتشيت هولمجرين معًا 16 نقطة، في اللحظات الحاسمة، ومنحا فريقهما الفوز الثالث عشر تواليًا.