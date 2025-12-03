إيران تتراجع عن قرار انسحابها من قرعة المونديال

تراجعت إيران عن قرار انسحابها السابق بمقاطعة قرعة كأس العالم لكرة القدم بعد رفض أمريكا منح تأشيرات لعدد من أعضاء وفدها، في القرعة المقرّر إجراؤها، الجمعة، في واشنطن العاصمة الأمريكية.

وقال متحدث باسم الاتحاد الإيراني لكرة القدم، الأربعاء، في تصريح للتلفزيون الرسمي: «سيشارك أمير قلعة نويي، مدرب منتخب إيران الوطني، في قرعة كأس العالم بصفة ممثل فني للمنتخب، إلى جانب شخص أو شخصين آخرين».

وكان الاتحاد الإيراني أعلن عبر متحدث، الجمعة، أنه أبلغ نظيره الدولي «فيفا» بعدم مشاركة الوفد الإيراني في القرعة، بسبب رفض أمريكا منح تأشيرات لعدد من أعضاء الوفد.

وأشار موقع «فارزيش 3» سابقًا إلى أن مهدي تاج، رئيس الاتحاد، من بين الذين لم يحصلوا على تأشيرة.

وقال تاج: «أبلغنا جاني إنفانتينو، رئيس فيفا، أن هذا موقف سياسي بحت، وأن على فيفا مطالبتهم ـ أمريكا ـ التوقف عن هذا السلوك».

وكانت إيران تأهلت إلى النهائيات التي تلعب نسختها المقبلة في أمريكا وكندا والمكسيك، في مارس، لتخوض مشاركتها السابعة في البطولة العالمية.

وسبق لإيران، التي فشلت في بلوغ الأدوار الإقصائية خلال جميع مشاركاتها في نهائيات كأس العالم، أن تواجهت مع المنتخب الأمريكي في مونديال فرنسا 1998، وفازت عليه بنتيجة 2ـ1 في دور المجموعات، وثأرت أمريكا بفوزها على إيران 1ـ0 في نسخة 2022.