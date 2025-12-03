«باها جدة» ينطلق بالتسجيل وفحص المركبات

انطلقت فعاليات سباق «باها جدة تويوتا» الجولة الثالثة والأخيرة من بطولة السعودية تويوتا للباها 2025، الأربعاء بتنظيم من الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، بالتعاون مع وزارة الرياضة، ومحافظة جدة، وبرعاية الشريك الرسمي جميل لرياضة المحركات، ونادي منظمي السباقات السعودي.

واستهل المشاركون اليوم الأول بمرحلة التسجيل والتدقيق الإداري، تلا ذلك إجراء الفحص الفني للمركبات المشاركة، الذي شهد تدقيقًا شاملًا لضمان مطابقتها للأنظمة والاشتراطات المعتمدة من الاتحاد الدولي للسيارات «FIA».

وعقدت اللجنة المنظمة بعد ذلك المؤتمر الصحافي ما قبل الرالي، حيث أدلى عدد من السائقين بتصريحاتهم، من بينهم يزيد الراجحي حامل لقب بطولة السعودية تويوتا للباها 2024، والذي أكد بدوره جاهزيته لخوض باها جدة تويوتا بسيارة جديدة أكثر تطورًا.

وقال الراجحي: «سنخوض هذا العام تحديًا مختلفًا بدعم كامل من فريقنا. هدفي هو الحفاظ على اللقب، ورغم صعوبة المنافسة واتساع دائرة المرشحين سنبذل كل ما في وسعنا حتى اللحظة الأخيرة».

من جهتها، قالت دانية عقيل، بطلة الراليات السعودية، خلال المؤتمر الصحافي: «أستعد للمشاركة في باها جدة تويوتا بكامل تركيزي، حيث تمثل هذه الجولة آخر ظهور لي في فئة تشالنجر قبل الانتقال الموسم المقبل إلى فئة الألتيميت ضمن بطولة السعودية تويوتا، أنا متحمسة لهذه المرحلة الجديدة، وهدفي إنهاء الموسم بأفضل صورة ممكنة».

واختُتم اليوم الأول باجتماع السائقين والفرق، حيث قدم مسؤولو السباق تنبيهات تفصيلية حول مسار المراحل، ونقاط السلامة، وإرشادات التحكم والتوقيت، لضمان انطلاقة سلسة وآمنة لجميع المتنافسين.

ويشهد الخميس ثاني أيام «باها جدة تويوتا» حفل الافتتاح الرسمي، بحضور الأمير خالد بن سلطان العبد الله الفيصل، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية وشركة رياضة المحركات السعودية، والأمير سعود بن جلوي، محافظ جدة.

وعقب حفل الافتتاح، تنطلق المرحلة التحضيرية لمسافة إجمالية تبلغ 165 كلم، منها 10 كلم مرحلة خاصة خاضعة للتوقيت، سجل فيها 88 متسابقًا وملاحًا يمثلون 17 جنسية، يتوزعون على ثمان فئات: ألتيمت بي، وألتيمت، وستوك، وتشالينجر، وسايد باي سايد، والشاحنات، والدراجات النارية، والدراجات رباعية العجلات.