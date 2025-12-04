أرسنال يوسع فارق الصدارة إلى 5 نقاط

ابتعد فريق أرسنال الأول لكرة القدم مجددًا في صدارة الدوري الإنجليزي، بفوزه على ضيفه برنتفورد 2-0 الأربعاء ضمن الجولة الـ14.

ودخل فريق المدرب الإسباني ميكل أرتيتا اللقاء وهو على بعد نقطتين فقط من ملاحقه مانشستر سيتي بعد الفوز المثير الذي حققه الأخير على فولهام 5-4 الثلاثاء، لكنه نجح في توسيعه مجددًا إلى خمس نقاط والعودة سريعًا إلى سكة الانتصارات بعد تعادله في المرحلة الماضية على أرض جاره تشيلسي 1-1 رغم التفوق العددي منذ الشوط الأول.

أرسنال يتقدم خطوة نحو لقب الدوري

وحافظ أرسنال على سجله الخالي من الهزائم للمباراة الثامنة عشرة تواليًا في كافة المسابقات، على أمل المواصلة على هذا النحو من أجل تحقيق حلم الفوز بلقب الدوري الممتاز للمرة الأولى منذ 2004 وأيام المدرب الفرنسي أرسين فينجر.

وبجلوس لاعبين مؤثرين عدة على مقاعد البدلاء، بينهم بوكايو ساكا والسويدي فيكتور يوكيريس، حسم أرسنال اللقاء بهدف سجله منذ الدقيقة 11 الإسباني ميكل ميرينو برأسية بعد عرضية من بن وايت، في لقاء لم يكن فيه برنتفورد لقمة سائغة، إذ كان ندًا صعبًا وكان قريبًا من التسجيل لكن الحارس الإسباني دافيد رايا ثم العارضة حرما كيفن شاده من الهدف في أبرز فرص الضيوف «21».

وفي النهاية وبعد هدف ثانٍ سجله في الرمق الأخير البديل ساكا إثر هجمة مرتدة وتمريرة بينية من ميرينو وخطأ في صد الكرة من الحارس الإيرلندي كاومين كيلير «1+90»، بقي برنتفورد من دون فوز في معقل أرسنال منذ أبريل 1938 في دوري الدرجة الأولى سابقًا «2-0»، فيما كان فوزه الأخير بالمجمل على «المدفعجية» في مباراته الأولى على الإطلاق بالدوري الممتاز في أغسطس 2021 على ملعبه.

وفي مباراة ثانية، حوّل أستون فيلا تخلفه أمام مضيفه برايتون بهدفين إلى فوز سادس تواليًا محليًا وقاريًا بنتيجة 4-3.

ورفع فريق المدرب الإسباني أوناي إيمري الذي يستضيف أرسنال في الجولة المقبلة، رصيده إلى 27 نقطة في المركز الثالث مؤقتًا.

بدوره، عاد نوتنجهام فوريست من ملعب ولفرهامبتون الأخير بفوزه الخامس في تاسع مباراة له مع مدربه الجديد شون دايش في كافة المسابقات.

في المقابل، عمق كريستال بالاس جراح مضيفه بيرنلي بالفوز عليه بهدف نظيف، رافعًا رصيده إلى 23 نقطة في المركز الخامس مؤقتًا.