فلامنجو يخطف الدوري.. ويعادل ألقاب سانتوس

عادل فريق فلامنجو الأول لكرة القدم بطولات سانتوس بعد إحرازه لقب الدوري البرازيلي فجر الخميس بفوزه على سيارا 1-0 بهدف الجناح سامويل لينو على ملعب ماراكانا في ريو دي جانيرو، بعد 4 أيام من إحرازه كوبا ليبرتادوريس للمرة الرابعة في تاريخه على حساب مواطنه بالميراس.

ورفع فلامنجو رصيده إلى 78 نقطة متقدمًا بفارق 5 نقاط عن بالميراس قبل جولة من النهاية.

وهو اللقب الثامن في تاريخ أكثر الأندية البرازيلية شعبية بعد أعوام 1980 و1982 و1983 و1992 و2019 و2019 و2020، ليتساوى مع سانتوس، فيما يتقدم عليهما بالميراس بـ 12 لقبًا.

كما بات فلامنجو أوّل نادٍ برازيلي يحرز 4 ألقاب في كوبا ليبرتادوريس المعادلة لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وقال فيليبي لويس مدرب فلامنجو خلال المؤتمر الصحافي «بعد بضعة أعوام، سيدرك اللاعبون ما أنجزوه. هم خالدون».

وفي ملعب ماراكانا المكتظ، رفع مشجعو «فلا» لافتة ضخمة كُتب عليها «ملك الكؤوس» احتفالًا باللقب الجديد.

وسجل لينو «25 عامًا» المنضم إلى فلامنجو الموسم الجاري قادمًا من أتلتيكو مدريد الإسباني مقابل مبلغ قياسي بلغ 31.6 مليون يورو، هدف الفوز في الدقيقة 38 بعد تمريرة بينية من الكولومبي خورخي كاراسكال.

وقال لينو «هذا يُظهر مدى صمودي. أقاتل طوال الوقت، وأُكافح، ليس فقط خلال هذه المباراة، بل في مسيرتي وفي حياتي اليومية».

وأضاف «تسجيل هدف الفوز باللقب يُسعدني».

ولم يحل فوز بالميراس على أتلتيكو مينيرو 3-0 دون تتويج فلامنجو، في حين سارع البرتغالي أبيل فيريرا مدرب الأول لتهنئة الفائز، قائلًا «مجموعة رائعة ومدرب رائع».

ولم ينته موسم فلامنجو الذي يواجه الأربعاء في كأس إنتركونتيننتال كروس أسول المكسيكي المتوج بطلًا لكونكاكاف.

ويلعب الفائز من هذه المباراة مع بيراميدز المصري، بطل إفريقيا، لمقعد في المباراة النهائية بمواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي، بطل أوروبا، في 17 ديسمبر في الدوحة.