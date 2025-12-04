«فورمولا 1».. تسونودا يتعهد بالعودة

تعهد الياباني يوكي تسونودا الخميس بالعودة إلى الفورمولا 1 سائقًا أساسيًا، بعد القرار «الصعب جدًا» عليه الذي اتخذه فريق ريد بول بالتخلي عنه لموسم 2026 واستبداله بالفرنسي إسحاق حجار.

وأعلن الفريق النمساوي الثلاثاء أن حجار سيشغل مكان تسونودا في موسم 2026، مع تولي الشاب البريطاني البالغ 18 عامًا آرفيد لينبلاد مقعد الفرنسي الشاغر في رايسينج بولز، الفريق الرديف لريد بول، ليقود إلى جانب النيوزيلندي ليام لاوسون.

ومع تأكيد جميع مقاعد لعام 2026، يعني ذلك أن تسونودا سيغيب عن السباقات لعام كامل بعد خمسة مواسم في الفورمولا واحد، مع انتقال ابن الـ 25 عامًا إلى أن يكون سائق الاختبار والاحتياطي لريد بول العام المقبل.

وفي أول تصريح عام له منذ الإعلان، أقر تسونودا بأن خسارة مقعده كانت «صعبة جدًا» لكنه أكد تصميمه على القتال للعودة في المستقبل، قائلًا «اكتشافي أنني لن أحصل على مقعد في 2026 كان صعبًا جدًا، لكنني مصمم على العمل أكثر من أي وقت مضى مع ريد بول كسائق اختبار واحتياطي للتطور مع الفريق، وإثبات أنني أستحق مكانًا على شبكة الانطلاق».

ورأى أن «الحياة مليئة بالانتكاسات، وهذه انتكاستي.. لن تمنعني من أن أكون أفضل سائق فورمولا 1 يمكنني أن أكونه».

وعانى السائق الياباني من فترة صعبة مع ريد بول العام الجاري، مكتفيًا بـ 30 نقطة فقط، في حين أن زميله الهولندي ماكس فيرستابن لا يزال في سباق المنافسة على اللقب العالمي حيث يحتل المركز الثاني بفارق 12 نقطة عن سائق ماكلارين البريطاني لاندو نوريس المتصدر قبل الجولة الختامية الأحد في أبوظبي.