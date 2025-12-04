اليوسف: استضافة آسيا 2035 هدفنا

قال الشيخ أحمد اليوسف، رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم، الخميس: «إن الخيار الأول هو التقدم بملف استضافة كأس آسيا 2035 لكرة القدم بدلًا من نسخة 2031».

وأوضح اليوسف في تصريحات صحافية على هامش مؤتمر طرح تذاكر مباراة الكأس السوبر الفرنسية «كأس الأبطال» بين باريس سان جيرمان ومرسيليا المقررة في الكويت 8 يناير المقبل «الكويت أمام خيارين.. التقدم لملف 2031، والخيار الأول لـ2035 لعدة أسباب».

وتابع اليوسف الذي شكر الإمارات على دعمها الملف الكويتي بعد إعلان انسحابها الأسبوع الماضي «هناك شروط كثيرة ومتطلبات كثيرة للاستضافة، من ضمنها يجب أن يكون هناك أكثر من أربعة ملاعب جديدة تتسع لأكثر من 42 ألف متفرج. كما أن بطولات آسيا تذهب للشرق والغرب.. كانت النسخ الأخيرة في قطر ثم الإمارات والمقبلة في السعودية» في إشارة إلى ترجيح كفة دول الشرق لاستضافة نسخة 2031.

وراهن اليوسف على نجاح الكويت في استضافة مباراة الكأس السوبر الفرنسية، مشيرًا إلى أن الكويت تفوقت على اليابان وماليزيا وسنغافورة، لاستضافة هذا الحدث.

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أعلن في أبريل الماضي تقديم 7 ملفات لطلب الاستضافة، وهي الإمارات، أستراليا، الهند، إندونيسيا، كوريا الجنوبية، الكويت وعرض مشترك من قرغيزستان وطاجيكستان وأوزبكستان.

يذكر أن باريس سان جيرمان حقق الثنائية في 2024، كما فعل في 2023، وسيواجه بالتالي صاحب المركز الثاني في الدوري، مرسيليا.

وهذه المرة الأولى من أصل 31 نسخة تستضيف فيها الكويت كأس الأبطال الفرنسية التي جرت خارج البلاد منذ 2009 حين استضافتها مونتريال الكندية.