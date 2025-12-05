كوشواها.. طفل نابغة يدخل السجلات الدولية

أصبح الطفل الهندي سارواجيا سينج كوشواها البالغ ثلاثة أعوام وسبعة أشهر وعشرين يومًا، أصغر لاعب شطرنج مُدرج في تصنيف الاتحاد الدولي للشطرنج «FIDE».

تجاوز هذا الطفل النابغة الرقم القياسي السابق الذي سجله مواطنه أنيش ساركار عندما انضم في نوفمبر الماضي إلى تصنيف الاتحاد الدولي للشطرنج، وكان يبلغ حينها ثلاثة أعوام وثمانية أشهر وتسعة عشر يومًا.

حقق كوشواها، وهو تلميذ في روضة أطفال في ولاية ماديا براديش بوسط الهند، 1572 علامة في مباراة في الشطرنج السريع، على ما ذكر الموقع الإلكتروني للاتحاد، الجمعة.

للحصول على تصنيف الاتحاد الدولي للشطرنج، ينبغي على اللاعب هزم لاعب واحد مصنّف. والتصنيف هو نقاط تعتمد على أداء لاعب الشطرنج، ولكنه لا يمثل ترتيبًا رسميًا.

حاليًا، يحتل ماجنوس كارلسن المصنف أول عالميًا، المركز الأول في تصنيف الاتحاد الدولي للشطرنج السريع، مع 2824 نقطة.

وقال والد اللاعب الهندي في تصريح نقلته وسائل إعلام محلية: «إنّ إنجاز ابنه هو مصدر فخر وشرف عظيمين»، مضيفًا «نريده أن يصبح أستاذًا كبيرًا» في الشطرنج.

فاز سارواجيا سينج كوشواها على ثلاثة لاعبين مصنفين، في بطولات جرت في ولايته ومناطق أخرى من البلاد.