استعادة بيضة مرصعة بالماس ابتلعها لص

أعلنت الشرطة النيوزيلندية، الجمعة، أنها استعادت بيضة من تصنيع دار فابرجيه مرصعة بالماس بعد أن وُضع لصّ ابتلعها تحت المراقبة لستة أيام.

وكان الرجل البالغ 32 عامًا والذي يُعتقد أنه ابتلع قطعة المجوهرات البيضاوية الشكل من متجر في أوكلاند في شمال نيوزيلندا، أوقف خلال الأسبوع الماضي.

وأكدت الشرطة، في بيان، استعادة القطعة، مشيرة إلى أنّ الرجل محتجز.

وكلّفت الشرطة عنصرًا بمراقبة الرجل حتى استعادة قطعة المجوهرات التي تُقدر قيمتها بنحو 20 ألف دولار أمريكي.

وهذه القطعة التي تشكل إصدارًا مميزًا مستوحى من فيلم «أوكتوبوسي» «1983» لجيمس بوند والذي يتمحور على بيضة لدار فابرجيه. ويوجد داخل البيضة الصغيرة المصنوعة من الذهب عيار 18 قيراطًا والماس والياقوت، أخطبوط صغير، بحسب الموقع الإلكتروني لدار فابرجيه.

اشتهرت الدار منذ أواخر القرن التاسع عشر ببيضها المرصع بالأحجار الكريمة.

وبيعت «بيضة الشتاء» «Winter Egg» للعائلة الإمبراطورية الروسية، إحدى أفخم القطع الفنية التي صنعها الصائغ الروسي الشهير بيتر كارل فابرجيه، بمبلغ قياسي بلغ 22,9 مليون جنيه إسترليني «30,22 مليون دولار» في مزاد نظمته دار كريستيز الثلاثاء في لندن.