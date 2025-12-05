بن جلوي يتوج أبطال آسيوية الترايثلون

توج الأمير فهد بن جلوي، رئيس الاتحاد الآسيوي للترايثلون، الفائزين في بطولة آسيا للترايثلون للشباب وتحت 15 عامًا 2025، بمشاركة 89 متسابقًا من 19 دولة ، بتنظيم الاتحاد السعودي للترايثلون.

في فئة تحت 15 عامًا للشابات، حققت لاعبة كازاخستان ألوا نورموهامت المركز الأول، وجاءت مواطنتها كاليريا شنايدر في المركز الثاني، وتلتها الإندونيسية آيرا مارثا في المركز الثالث.

وفي فئة الشباب الشابات، جاءت لاعبة هونغ كونغ سارة موديانيو في المركز الأول، ثم الإندونيسية موريسكا نور في المركز الثاني، تلتها الأوزبكية ديانا بيكتميروفا في المركز الثالث.

أما فئة تحت 15 عامًا للشباب، فحقق لاعب هونغ كونغ تشاك يان وان المركز الأول، وجاء لاعب الصين تايبيه لي جي هوانغ في المركز الثاني، وحلّ الإندونيسي ليدر ماثيو ويسانغيني في المركز الثالث.

وفي فئة الشباب، حصل الإيراني صدرا إبراهيمي على المركز الأول، وجاء مواطنه بارسا رسول جازي في المركز الثاني، ثم الإيراني بورنا نغيه في المركز الثالث.

وشهدت البطولة مشاركة مشاركة السعودية، كازاخستان، إندونيسيا، الصين تايبيه، هونغ كونغ، الإمارات، سنغافورة، لبنان، رومانيا، بنغلاديش، الأردن، أوزبكستان، اليابان، قيرغيزستان، كندا، البحرين، إيران، الفلبين، وقطر.