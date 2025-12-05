«فيفا» يمنح ترامب أول جائزة سلام

منح الاتحاد الدولي لكرة القدم جائزته الأولى من نوعها، التي تحمل اسم «جائزة فيفا للسلام»، الجمعة، إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وجاء ذلك على هامش حفل قرعة نهائيات كأس العالم 2026، التي تُلعب بين يونيو ويوليو المقبلين بمشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى في تاريخ المسابقة.

وحضر ترامب مراسم القرعة في مركز كينيدي للفنون، وتسلم الجائزة، التي منحها له السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي.

وقال إنفانتينو في تصريحات خلال حفل القرعة إنَّ ترامب «استحق جائزة فيفا للسلام بكل تأكيد».

بدوره، علق الرئيس الأمريكي قائلًا: «أنقذنا حياة الملايين وتجنبنا العديد من الكوارث، وتمكنا من إحلال السلام بين باكستان والهند، ونجحنا في تجاوز التحديات.. جياني يؤدي عملًا رائعًا، وأنا أعرفه منذ زمن طويل».