آدم يرفض التجديد.. وينتظر عرضا عاصميّا

رفض عبد الفتاح آدم، مهاجم فريق التعاون الأول لكرة القدم، فكرة تمديد عقده مع النادي، مفضِّلًا خوض تجربة جديدة في دوري روشن السعودي، حسبما كشفت عنه لـ «الرياضية» مصادرُ خاصَّةٌ.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن ناديًا عاصميًّا، يراقب وضع اللاعب، تمهيدًا للتفاوض معه فور دخوله الفترة الحرة، 4 يناير المقبل، علمًا أن عقده الحالي، يمتدُّ إلى الصيف المقبل.

وكان آدم قريبًا من الانتقال إلى صفوف نيوم خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، لكنَّ الصفقة انهارت تمامًا بعد اتفاق مبدئي بسبب مطالبة النادي القصيمي بمبلغ إضافي، إلى جانب رغبة اللاعب في الحصول على عقد لمدة ثلاثة مواسم بدلًا من العرض المقدَّم من النادي الشمالي الذي تضمَّن موسمَين فقط.

يُذكر أن اللاعب «30 عامًا»، بدأ مسيرته مع نادي الجيل في 2014، ثم تنقَّل بين أندية الحزم، والتعاون، والنصر، والرائد، وأبها، ليعود مجدَّدًا إلى التعاون في 2023.

وفي الموسم الجاري، خاض آدم ثماني مبارياتٍ مع «سكري القصيم»، لم ينجح خلالها في تسجيل أي هدف، فيما صنع تمريرةً حاسمةً واحدةً، وفقًا لبيانات موقع «ترانسفير ماركت» العالمي.