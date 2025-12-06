مجموعة الأخضر.. إسبانيا الأكثر حضورا في «روشن»

ينشط في دوري روشن بالموسم الجاري 16 لاعبًا أجنبيًا يحملون جنسيات المنتخبات الثلاثة، التي تقع مع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في المجموعة الثامنة بكأس العالم 2026، وهي: إسبانيا، أوروجواي، والرأس الأخضر.

ويتصدر اللاعبون الإسبان العدد بتسعة، يليهم الأوروجويانيون بأربعة، ثم لاعبو الرأس الأخضر بثلاثة، موزعين على 11 ناديًا سعوديًا.

ويضم القادسية «3 لاعبين»: الأوروجوياني جاستون ألفاريز، والأوروجوياني ناهيتان نانديزو، والإسباني ناتشو فرنانديز.

وفي الفتح «3 لاعبين»: الإسباني فرناندو باتشيكو، والأخضري جيفرسون راموسو، ومواطنه ويسلي ديلجادو.

وفي الحزم «لاعبان»: الأخضري برونو فاريلا، والإسباني ميجل كارفاليو.

ويضم الهلال الأوروجوياني داروين نونيز، والنصر الإسباني أينييجو مارتينيز، ونيوم الأوروجوياني لوتشيانو رودريجيز، والشباب الإسباني أوناي هيرنانديز.

وفي الاتفاق الإسباني ألفارو ميدران، وفي الفيحاء الإسباني جيسون ريميسيرو، ومع الخليج الإسباني باولو فيرنانديز، إضافة إلى الإسباني سيرجيو جونزاليس في الرياض.