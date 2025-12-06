الأحد.. المعركة الثلاثية على حلبة «ياس مارينا»

تتجه أنظار عشاق سباقات السيارات، الأحد، إلى حلبة «ياس مارينا» في أبوظبي العاصمة الإماراتية، لمتابعة السباق الختامي لموسم سباقات سيارات فورمولا 1، إذ يشتعل الصراع على لقب فئة السائقين بين الثلاثي البريطاني لاندو نوريس، والأسترالي أوسكار بياستري، ثنائي ماكلارين، والهولندي ماكس فيرستابن، سائق ريد بُل، حامل اللقب.

ونجح فريق ماكلارين في حسم لقب فئة المصنعين لهذا الموسم بفضل الأداء القوي والتناسق المستمر بين سائقيه.

ويتصدر نوريس ترتيب فئة السائقين برصيد 408 نقاط، يليه فيرستابن بـ 396 نقطة، ثم بياستري بـ 392 نقطة.

وأظهرت نتائج التجارب الحرة الأولى في أبوظبي أن نوريس يملك وتيرة قوية، حيث تصدر التجربتين الحرتين الأولى والثانية أمام فيرستابن بقليل، ما يمنحه دفعة معنوية مهمة في السباق المرتقب.

ويُعرف مضمار «ياس مارينا» بطبيعته التي تجمع بين المنعطفات البطيئة والسريعة ومسارات مستقيمة طويلة، إضافة إلى أن السباق غالبًا يبدأ في ضوء النهار وينتهي في الليل، ما يضيف تحديًا إضافيًا على إعداد الإطارات ومدى التوازن الديناميكي للسيارة.

وكان لدى لاندو نوريس فرصة لحسم اللقب في سباق جائزة قطر الكبرى الأسبوع الماضي، لكن خطأ في استراتيجية التوقف في مركز الصيانة من فريق ماكلارين منح الفوز لفيرستابن، ما عزز فرصه في الدفاع عن لقبه، بينما جاء أوسكار بياستري في المركز الثاني، ونوريس في المركز الرابع.

ومع فارق 12 نقطة فقط بين المتصدر نوريس وفيرستابن قبل الختام، و16 نقطة بين نوريس وبياستري، الثالث، فإن كل نتيجة محتملة، ويمكن لأي من السائقين الثلاثة التتويج باللقب.

ويمكن لنوريس أن يتوج باللقب إذا وصل إلى منصة التتويج في أبوظبي، فيما يمكن لفيرستابن التتويج باللقب إذا فاز بالسباق بشرط ألا ينهي نوريس السباق في أول ثلاثة مراكز، كما يمكن لبياستري التتويج باللقب في حال فوزه باللقب، وتعثر نوريس وفيرستابن.

وفي حال فوز نوريس سيصبح البريطاني رقم 11 الذي يتوج بلقب فئة السائقين.

ويُعد فيرستابن السائق الهولندي الوحيد الذي توج باللقب، فيما يمكن أن يكون بياستري أول أسترالي يتوج باللقب في آخر 45 عامًا.