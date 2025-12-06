الأخضر.. إسبانيا والأوروجواي تحذر من كابوس الأرجنتين

تابعت الصحافة في إسبانيا والأوروجواي والرأس الأخضر، السبت، باهتمام بالغ نتائج قرعة دور المجموعات لكأس العالم 2026، التي وقعتها مع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في المجموعة الثامنة.

في إسبانيا، سادت حالة من الارتياح العام للقرعة التي وُصفت بـ«المحظوظة»، لكن مع تحذير واضح من خطر المنتخب السعودي.

صحيفة «موندو ديبورتيفو» عنونت غلافها الرئيس بـ«مجموعة محظوظة لإسبانيا»، غير أن الكاتب فيران مارتينيز خصّص مساحة للتذكير بأن «الأخضر أثبت في قطر 2022 قدرته على قلب التوقعات بهزيمة الأرجنتين»، محذّرًا من تكرار المفاجأة.

وفي السياق نفسه، كتب الصحافي بابلو فوينتينبيرو في «آس» أن مواجهة الأخضر «لن تكون نزهة»، مشيرًا إلى التطور المستمر للكرة السعودية، وطموح «الصقور» في تجاوز دور المجموعات للمرة الأولى منذ 1994، مؤكدًا أن المنتخب السعودي «قادر على إرباك أي عملاق جديد» بعد صدمة الأرجنتين.

أما في الأوروجواي، وصفت صحيفة «إل أوبزرفادور» المنتخب السعودي صراحة بـ«الحصان الأسود» للمجموعة، محذرة من أن ما قد يبدو منافسًا سهلًا على الورق قد يتحول إلى كابوس.

وأثنت الصحيفة على سرعة لاعبي الأخضر وخبرتهم، خاصة أنهم يلعبون في دوري محترف أصبح قبلة للنجوم العالميين، ومن بينهم المهاجم الأوروجوياني داروين نونيز، لاعب الهلال.

كما سلّطت الضوء على المدرب هيرفي رينارد، الرجل الوحيد الذي هزم الأرجنتين في طريقها للقب 2022، وعلى سالم الدوسري، قائد الفريق.

وفي الرأس الأخضر، تناولت صحيفة «إكسبريسو داس إلياس» المنتخب السعودي باحترام كبير، مستذكرةً إنجاز 1994 عندما بلغ الأخضر ثمن النهائي في مشاركته الأولى، ومُثنيةً بشكل خاص على هدف سعيد العويران الأسطوري في مرمى بلجيكا، الذي وصفته بأنه «من أجمل الأهداف الفردية في تاريخ المونديال».

الصحيفة عدّت الأخضر أحد المنتخبات الآسيوية ذات التقاليد المونديالية الراسخة، ويملك إمكانات تطور هائلة.