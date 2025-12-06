كاشيما يعزز الرقم القياسي ويتوّج باللقب التاسع

عزز فريق كاشيما أنتلرز الياباني الأول لكرة القدم رقمه القياسي في الدوري المحليّ، محرزًا اللقب للمرة التاسعة في تاريخه، بعد فوزه على يوكوهاما مارينوس بنتيجة 2ـ1، السبت، في الجولة الأخيرة من الموسم.

ودخل أنتلرز اللقاء على ملعبه المكتظ تحت أنظار زيكو الأسطورة البرازيلية ولاعبه السابق، وهو يتصدر الترتيب بفارق نقطة عن كاشيوا ريسول.

وسجل البرازيلي ليو سيارا هدفين، واحد في كل شوط، ليضع فريقه في المقدمة، قبل أن يقلص يوكوهاما الفارق في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، ما جعل النهاية مثيرة، خاصة مع فوز ريسول في مباراته 1ـ0.

وحافظ أنتلرز على تقدمه ليحقق أول لقب له منذ 2016، في موسمه الأول بقيادة تورو أونيكي، مدرب الفريق، الذي قال: «أصبحت المباراة صعبة في نهايتها، لكن اللاعبين كانوا أقوى خلال الموسم، كنا نريد أن نصنع فارقًا كبيرًا في بداية الموسم، لكن الأمر حُسم اليوم بهوامش ضيقة».

وأضاف أونيكي: «يشعر اللاعبون الآن بمسؤولية أكبر تجاه الفريق والنادي، لذا تمكنوا من خوض مباراة اليوم من دون إرتباك. أنا منبهر حقًا بمدى تطورهم ذهنيًا».

ويُعد هذا التتويج تعزيزًا لمكانة أنتلرز أكثر الفرق نجاحًا في تاريخ الدوري الياباني، إذ بات يتقدم بأربع بطولات على أقرب منافسيه مارينوس.

وتصدر الفريق معظم فترات الموسم، لكنه واجه منافسة من ريسول الباحث عن لقبه الأول منذ 2011، الذي أنهى الموسم بستة انتصارات متتالية، ولم يخسر منذ أغسطس الماضي.