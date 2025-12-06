نهائي «MLS».. ميسي ومولر بين العقدة والتتويج

يهدف الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد فريق إنتر ميامي الأمريكي الأول لكرة القدم، السبت، إلى قيادة زملائه لإحراز أول لقب في دوري «MLS»، عندما يواجهان ضيفهم فانكوفر وايتكابس بقيادة الألماني توماس مولر، الذي شكّل لمدة 15 عامًا، عقدة للنجم البرغوث.

وغداة سحب قرعة مونديال 2026 الذي تستضيفه الولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب كندا والمكسيك، لم يكن بوسع الدوري الأمريكي أن يحلم بأفضل من مواجهة بين أيقونته ليونيل ميسي، صاحب الـ38 عامًا، وتوماس مولر، آخر النجوم الأوروبيين المنضمين حديثًا إلى البطولة، البالغ من العمر 36 عامًا، الذي وصل إلى كندا في أغسطس الماضي.

وتنتظر جماهير الفريقين الكلاسيكو بين اللاعبين الذي نادرًا ما مال لصالح حامل الكرة الذهبية ثماني مرات.

فقد أذلت ألمانيا منتخب الأرجنتين برباعية نظيفة في ربع نهائي كأس العالم 2010 مع ثنائية لمولر، قبل أن تهزمها 1ـ0 في نهائي 2014.

وفي أغسطس 2020، سحق بايرن ميونيخ برشلونة بقيادة ميسي 8ـ2 في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد أعوام من فوز نادر للكاتالونيين على البافاريين 3ـ0 في نصف نهائي نسخة 2014ـ2015.

وقال مولر: «ما أجمل من مواجهة الأسطورة، اللعب ضد ميسي والفوز عليه؟»، مشيرًا إلى أنه خرج منتصرًا في سبع من أصل 10 مواجهات بينهما.

وأضاف النجم الألماني في تصريح لشبكة «آبل تي في»: «إنها مباراة نهائية كبيرة، أردت هذه المواجهة وها نحن فيها، مؤكدًا في الوقت عينه أنها ليست ميسي ضد مولر، بل تشمل أيضًا أهمية انتصار الفرق التي يمثلونها.

وقدم فانكوفر وايتكابس، ثاني ترتيب الموسم العادي في الغرب، مستويات جيدة هذا الموسم مستفيدًا من انضمام مهاجمه الألماني الذي سجل ثمانية أهداف في 11 مباراة، لكن الفرصة تبدو مثالية لإنتر ميامي، ثالث ترتيب الموسم العادي في الشرق، والذي يعيش فترة انتعاش بقيادة ميسي، هداف الدوري بـ29 هدفًا، ثم ستة أهداف في الأدوار الإقصائية، إلى جانب مواطنه تاديو أليندي، صاحب الثمانية أهداف في خمس مباريات.

ولم يسبق لأي من الناديين بلوغ نهائي البطولة، التي توّج فيها لوس أنجليس جالاكسي الموسم الماضي.