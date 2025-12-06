بالترينيري يحمل شعلة الألعاب الشتوية

حمل الإيطالي جريجوريو بالترينيري، بطل السباحة الأولمبي، السبت، شعلة دورة الألعاب الشتوية ميلانوـ كورتينا في إيطاليا، قبل شهرين على حفل الافتتاح المقرر 6 فبراير المقبل.

ودشن بالترينييري رحلة الشعلة من مضمار «ستاديو دي مارمي» في فورو إيطاليكو، المجمع الرياضي الواقع في روما، التي تمتد لمسافة 12 ألف كيلومتر، إذ ستمر عبر كافة المقاطعات الإيطالية الـ110، قبل أن تصل إلى ملعب «سان سيرو» في ميلانو لحفل الافتتاح.

وأشار مسؤولو خط سير الشعلة إلى أنها ستحمل في المجمل من قبل عشرة آلاف واحد.

ومن المقرر أن يحمل الشعلة حول روما، السبت، ماتيو بيريتيني، لاعب التنس، والمعتزل أندريا بارجناني، الذي كان يلعب في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، وماكس بياجي، سائق الدراجات النارية السابق.

وتشمل رحلة حمل الشعلة 60 احتفالًا في المدن الإيطالية، منها في نابولي خلال ليلة رأس السنة الميلادية.

ومن المقرر أن تصل إلى تورينو، مستضيفة دورة الألعاب الأولمبية لعام 2006، في 11 يناير 2026.

وتصل الشعلة إلى فيرونا 18 يناير المقبل، وتمر عبر كورتينا دامبيزو في 26 يناير، بالذكرى الـ70 لحفل افتتاح دورة الألعاب الشتوية 1956، التي نُظمت في المنتجع الواقع في جبال الدولوميت، كما سيتم إشعال مرجل في كورتينا ليلة الحفل الافتتاحي.