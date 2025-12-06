«النشامى» يعبرون بثلاثية الكويت

ضمن منتخب الأردن الأول لكرة القدم تأهله إلى ربع نهائي كأس العرب بعدما تغلب على نظيره الكويتي 3ـ1 في المباراة التي جمعتهما، السبت، بالجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة.

وأنهى المنتخب الأردني الشوط الأول متقدمًا بهدف سجله مهند أبو طه عند الدقيقة 17.

وفي الشوط الثاني، أضاف المنتخب الأردني الهدف الثاني في الدقيقة 49 عن طريق سعد أحمد الروسان، ثم سجل المنتخب الكويتي هدفًا عند الدقيقة 84 عن طريق يوسف ناصر، ثم اختتم المنتخب الأردني أهدافه عن طريق علي علوان عند الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع المنتخب الأردني رصيده إلى ست نقاط في صدارة الترتيب، حيث تغلب في الجولة الأولى على المنتخب الإماراتي 2ـ1، فيما توقف رصيد المنتخب الكويتي عند نقطة واحدة، بعد تعادله مع المنتخب المصري 1ـ1.

ويلتقي في وقت لاحق من المجموعة ذاتها المنتخب المصري مع نظيره الإماراتي.

وبغض النظر عن نتيجة مباراة مصر والإمارات، أو نتيجة مباريات الجولة الأخيرة، فقد تأكد عبور المنتخب الأردني لدور الثمانية، ويتبقى له في الجولة المقبلة أن يحسم الصدارة، عندما يواجه المنتخب المصري، ويلتقي المنتخب الإماراتي مع نظيره الكويتي.