بثنائية خيتافي.. فياريال يضغط على البرشا والريال

واصل فريق فياريال الإسباني الأول لكرة القدم ضغطه على ثنائي الصدارة في الدوري بفوزه على ضيفه خيتافي 2ـ0، السبت، في الجولة الـ 15 من البطولة.

ومنح الكندي تيجون بيوكانان أصحاب الأرض التقدم قبل الاستراحة بهدفٍ في الدقيقة 45+4، كما تسبَّب في طرد لويس ميلا، لاعب خيتافي، بعدها إثر مواجهةٍ بينهما.

وأضاف الجورجي جورج ميكوتادزي الهدف الثاني في الدقيقة 64، ليصبح فياريال على بُعد نقطتين من المتصدر برشلونة، ونقطةٍ واحدةٍ خلف ريال مدريد، صاحب المركز الثاني.

ويزور برشلونة فريق ريال بيتيس، في وقتٍ لاحقٍ السبت، فيما يستضيف ريال مدريد نظيره سلتا فيجو، الأحد.

وحقق فريق المدرب مارسيلينو جارسيا تورال ستة انتصاراتٍ متتالية في الدوري، ولم يخسر منذ مطلع أكتوبر الماضي.