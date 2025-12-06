تشيلسي يواصل النزيف.. ونيوكاسل وتوتنام ينتصران

واصل فريق تشيلسي الأول لكرة القدم نزيف النقاط في الدوري الإنجليزي الممتاز بالتعادل خارج أرضه أمام بورنموث دون أهداف، ضمن منافسات الجولة الـ 15، السبت.

وبقى الفريق اللندني عاجزًا عن تحقيق الفوز لثالث جولة على التوالي، محققًا تعادلين وخسارة، ليتراجع إلى المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 25 نقطة.

وتربك هذه النتائج السلبية حسابات إنزو ماريسكا، مدرب تشيلسي، قبل مواجهة أتالانتا في إيطاليا، الثلاثاء، في دوري أبطال أوروبا ثم استضافة إيفرتون، السبت المقبل في الجولة الـ 16 من الدوري.

أما بورنموث، واصل أيضًا نزيف النقاط، وتعادل للمرة الثالثة في آخر خمس جولات مقابل خسارتين، ليصبح في المركز الـ13 برصيد 20 نقطة.

وفي الجولة ذاتها حقق توتنام فوزه الأول في آخر خمس جولات، بالتغلب على ضيفه برينتفورد بهدفين دون رد.

وسجَّل ريتشارليسون وتشافي سيمونز هدفي توتنام في الدقيقتين «25 و43».

وبهذا الفوز، يرتقي توتنام إلى المركز الثامن برصيد 22 نقطة، محققًا فوزه السادس، بينما تجمد رصيد برينتفورد عند 19 نقطة في المركز الـ 14.

كما حقق إيفرتون فوزًا كبيرًا على ضيفه نوتنجهام فورست بنتيجة 3ـ0.

وسجَّل نيكولا ميلينكوفيتش، لاعب نوتنجهام، بالخطأ في مرماه، وثيرنو باي وكيرنان ديوسبري أهداف إيفرتون في الدقائق «2 و3+45 و80».

ورفع إيفرتون رصيده إلى 24 نقطة في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد نوتنجهام عند 15 نقطة في المركز الـ16.

وفي مواجهة رابعة، فاز نيوكاسل يونايتد على ضيفه بيرنلي بنتيجة 2ـ1.

وأحرز برونو جيمارايش وأنتوني جوردون هدفي نيوكاسل في الدقيقتين «31 و8+45»، بينما سجَّل زيان فيلمنج هدف بيرنلي الوحيد في الدقيقة 94 من ركلة جزاء.

ورفع نيوكاسل رصيده إلى 22 نقطة في المركز العاشر، بينما تجمد رصيد بيرنلي عند 10 نقاط في المركز الـ 19 قبل الأخير.