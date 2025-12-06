الإنتر يوقف مغامرة كومو

واصل فريق إنتر ميلان الأول لكرة القدم انتفاضته عندما تغلب على ضيفه كومو 4ـ0، السبت، ضمن الجولة الـ 14 من الدوري الإيطالي.

وبكر إنتر بافتتاح التسجيل وتحديدًا في الدقيقة 11 عبر قائده الدولي الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز إثر تمريرة من البرازيلي لويس هنريكه، وأمَّن المهاجم الدولي الفرنسي ماركوس تورام النتيجة بالهدف الثاني مطلع الشوط الثاني مستغلًا تمريرة من فرانشيسكو أتشيربي «59».

وأضاف الدولي التركي هاكان تشالهانأوجلو، لاعب الوسط، الهدف الثالث لأصحاب الأرض، قبل أن يختم البرازيلي كارلوس أوجوستو المهرجان بالهدف الرابع مستفيدًا من تمريرة من فيديريكو ديماركو «86».

وهو الفوز الثاني على التوالي لإنتر ميلان بعد خسارتين متتاليتين أمام الجار ميلان 0ـ1 في الدوري، ثم أتلتيكو مدريد الإسباني الذي ألحق به الخسارة الأولى في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم 1ـ2 بعد أربعة انتصارات متتالية.

كما هو الفوز العاشر لرجال المدرب الروماني كريستيان كيفو هذا الموسم، فرفعوا رصيدهم إلى 30 نقطة وتقدموا بفارق نقطتين أمام جاره ميلان الذي يحل ضيفًا على تورينو الإثنين، ونابولي الذي يستضيف يوفنتوس الأحد في قمة المرحلة.

وأوقف إنتر صحوة ضيفه كومو ومدربه الإسباني فرانسيسك فابريجاس، وألحق به الخسارة الثانية فقط هذا الموسم.

وتجمد رصيد كومو عند 24 نقطة في المركز السادس.

واستعد إنتر بأفضل طريقة ممكنة لقمته النارية أمام ضيفه ليفربول الإنجليزي، الثلاثاء المقبل، في الجولة السادسة من مسابقة دوري أبطال أوروبا.