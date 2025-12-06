الأهلي يتمسك بصدارة ممتاز الطائرة

تمسَّك فريق الأهلي الأول للكرة الطائرة بصدارة الدوري الممتاز بعد انتصاره على الفتح 3ـ1، السبت، ضمن مواجهات الجولة الثالثة في لقاء جرى على صالة نادي الأخير بالأحساء.

ورفع الأهلي رصيده إلى تسع نقاطٍ، محققًا العلامة الكاملة بعد مرور ثلاث جولاتٍ، بينما توقَّف الفتح عند أربع نقاطٍ.

‏وفي الجولة ذاتها، كسب الهلال نظيره الخويلدية 3ـ0 في مواجهة لُعبت على صالة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية بالقطيف، مضيفًا ثلاث نقاطٍ ثمينة، رفعت رصيده إلى ثماني نقاطٍ، فيما بقي الخويلدية دون نقاطٍ.

‏وعلى ملعب صالة النادي الأهلي في جدة، ظهر العُلا بثقةٍ أكبر، منتزعًا فوزًا نظيفًا من الابتسام 3ـ0، ليصل إلى خمس نقاطٍ، بينما بقي الابتسام في آخر الترتيب بلا نقاطٍ.

‏وواصل الاتحاد مطاردة المتصدر عقب فوزه على النصر 3ـ0 في جدة، رافعًا رصيده إلى ثماني نقاطٍ، فيما تجمَّد رصيد النصر عند نقطتين.

وتجرى مباريات الجولة الرابعة، السبت المقبل، إذ يستقبل الهلال فريق الفتح عند الـ ⁦‪04:00‬⁩ عصرًا في الرياض، فيما يستضيف الأهلي الابتسام في الـ ⁦‪06:00‬⁩ مساءً بمقر النادي الغربي في جدة.

‏وفي التوقيت ذاته، يواجه النصر نظيره الخويلدية على ملعب صالة «الأصفر» في الرياض، بينما يستضيف الاتحاد فريق العُلا على ملعب صالته في جدة.