مواجهة محتملة مع الأرجنتين.. مسارات متشعبة تنتظر الأخضر

تفتح بطولة كأس العالم المقبلة، التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك بين يونيو ويوليو 2026، الباب أمام مواجهة محتملة جديدة للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم مع نظيره الأرجنتيني، وهذه المرة في دور الـ 32.

ووضعت القرعة، التي سحبت مساء الجمعة في الولايات المتحدة، الأخضر في المجموعة H «الثامنة» إلى جوار منتخبات إسبانيا وأوروجواي والرأس الأخضر.

ومع زيادة عدد المنتخبات المشاركة إلى 48 منتخبًا، ارتفعت فرص التأهل إلى الدور الثاني، إن كان عن طريق احتلال صدارة أو وصافة المجموعات التي يبلغ عددها 12، أو عبر الفوز بمقعد ضمن أفضل ثمانية احتلوا المركز الثالث، وهو ما استُحدث في النسخة المقبلة.

وبموجب نظام البطولة، سيصعد إلى أوّل الأدوار الإقصائية متصدرو المجموعات الـ 12 ووصفاؤها، إلى جانب 8 ثوالث، بإجمالي 32 منتخبًا.

وفي هذا الدور، سيتواجه متصدر ووصيف المجموعة H بطريقة المقص مع نظيريهما في المجموعة J «العاشرة»، التي تضم منتخبات الأرجنتين، والجزائر، والنمسا، والأردن.

وإذا تصدّر المنتخب السعودي مجموعته سيلتقي في دور الـ 32 وصيف «J»، بينما سيقابل المتصدر إن تأهل ثانيًا، ما يعني احتمال مواجهته للأرجنتين، حاملة اللقب، ليتجدد الموعد بينهما بعد 4 أعوام من الانتصار التاريخي لـ «الصقور» على ميسي ورفاقه في أولى جولات مرحلة المجموعات من النسخة الماضية «قطر 2022».

وتتشعب المسارات في حال إنهاء المنتخب السعودي مجموعته خلف المتصدر والوصيف، وتأهله من بوابة أفضل الثوالث، ووقتها لا يُمكن تحديد هوية منافسه في دور الـ 32، إلا بعد التعرف على بقية الثوالث الصاعدين، لكن المحسوم هو أنَّ ثالث مجموعة الأخضر، لو صعد، فسيواجه متصدر إحدى المجموعات A «الأولى»، وG «السابعة»، وI «التاسعة»، وL «الأخيرة».

وتضم المجموعة الأولى المنتخب المكسيكي، أحد المضيفين الثلاثة، إلى جانب جنوب إفريقيا، وكوريا الجنوبية، ومنتخب أوروبي من الملحق، فيما تقع في المجموعة السابعة منتخبات بلجيكا، ومصر، وإيران، ونيوزيلندا.

أما المجموعة التاسعة فيلعب فيها المنتخب الفرنسي، وصيف النسخة الماضية، مع السنغال والنرويج، بالإضافة إلى منتخب غير أوروبي من الملحق العالمي، فيما تضمّ المجموعة الـ 12 والأخيرة منتخبات إنجلترا وكرواتيا وغانا وبنما.