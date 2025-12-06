الترنح مستمر

واصل فريق ليفربول الأول لكرة القدم ترنُّحه، وفرَّط في تقدُّمه مرتين على مضيفه ليدز يونايتد قبل أن يخرج متعادلًا 3ـ3 في المباراة التي جرت، السبت، ضمن الجولة الـ 15 من منافسات الدوري الإنجليزي (الوكالات)