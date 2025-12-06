بمشاركة 100 طيار.. مستر بيست ينشر أولى حلقاته المصورة في السعودية

نشر العالمي جيمي دونالدسون، صانع المحتوى، المعروف بـ«مستر بيست»، مساء السبت، حلقة جديدة عبر قناته على منصة يوتيوب، بعنوان «100 Pilots Fight For A Private Jet».

تُعد هذه الحلقة أول أعماله المصوّرة في السعودية، محققة انتشارًا كبيرًا فور صدورها، إذ تجاوزت ملايين المشاهدات بعد نشر الفيديو، إلى جانب آلاف التعليقات، في مؤشر على قوة الحضور العالمي لأعماله الضخمة.

وتعتمد الحلقة على مشاركة 100 طيّار من عدة دول في منافسة كبرى للفوز بجائزة استثنائية عبارة عن طائرة خاصة تقدّر بـ 2.4 مليون دولار، ضمن إطار بصري ينسجم مع أسلوب مستر بيست الذي يعتمد على إنتاج تجارب ضخمة متعددة المشاركين.

وشهدت الحلقة منذ نشرها تفاعلًا واسعًا من الجمهور حول العالم، حيث انصبّت آراء المشاهدين على حجم الإنتاج، وسرعة الإيقاع، وطبيعة المنافسة، مع تداول كبير لمقاطع من الحلقة على المنصات الاجتماعية خلال الدقائق الأولى من إطلاقها.

ويأتي هذا الاهتمام العالمي بالتزامن مع الأجواء الترفيهية التي تعيشها الرياض خلال الفترة الجارية، حيث تستقطب المدينة أعدادًا كبيرة من الزوار عبر فعاليات متنوعة، من بينها منطقة بيست لاند «Beast Land»، التي افتُتحت 13 نوفمبر الماضي ضمن موسم الرياض 2025، والمستوحاة من عالم مستر بيست.

ويعكس هذا التزامن حالة الزخم الترفيهي التي تشهدها السعودية، وما تحظى به التجارب العالمية من تفاعل واسع لدى الجمهور المحلي والدولي.