مصر تكرر سيناريو الكويت أمام الإمارات وتعقد الحسابات

استنسخ المنتخب المصري الأول لكرة القدم سيناريو التعادل 1ـ1 بهدف متأخر، للمرة الثانية على التوالي في كأس العرب «فيفا قطر 2026»، منتزعًا نقطة من نظيره الإماراتي، مساء السبت، لحساب الجولة الثانية من ثالث مجموعات البطولة، على ملعب لوسيل في الدوحة.

وتقدّم الإماراتيون بهدف للجناح كايو لوكاس في الدقيقة 60، ثمَّ أدرك المهاجم مروان حمدي التعادل لمصر في الدقيقة 85.

وأحرز المصريون هدفًا في الوقت بدل الضائع لكن تقنية حكم الفيديو المساعد «VAR» ألغته بداعي التسلل.

وكان المنتخب المصري افتتح مشواره في البطولة بتعادل 1ـ1 مع الكويت عبر سيناريو مشابه مسجلًا هدفه الوحيد قبل نهاية اللقاء بثلاث دقائق.

وبالتعادل الثاني رفع رصيده إلى نقطتين، منهيًا الجولة في المركز الثاني خلف الأردن صاحب الـ 6 نقاط، الذي حسم تأهله لدور الثمانية.

أمّا المنتخب الإماراتي، الذي خسر في الجولة الماضية 1ـ2 أمام الأردن، فنال أول نقطة، وواصل تذيل الترتيب، بفارق الأهداف فقط خلف الكويت الثالثة.

وتختتم المجموعة الثلاثاء المقبل بمباراة بين الأردن ومصر، وأخرى تجمع الإمارات والكويت.

وفي جميع الأحوال، ضَمِن الأردن الصدارة، بينما يحتاج المنتخب المصري للفوز حتى يحسم البطاقة الثانية دون النظر لنتيجة لقاء الإمارات والكويت.

وفي حال عجز أحفاد «الفراعنة» عن الفوز، سيتأهل الفائز من مباراة الكويت والإمارات برفقة «النشامى» إلى ربع النهائي.

ويمكن لمصر التأهل بتعادل ثالث، شريطة عدم انتهاء المباراة الأخرى بفوز أحد طرفيها.

وتستطيع مصر أيضًا التأهل مع خسارتها أمام الأردن، وتعادل الكويت والإمارات، بشرط تسجيلها فارق أهداف إجمالي أفضل من الأخيرتين.