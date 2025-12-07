باريس يسحق رين بخماسية

حقق فريق باريس سان جيرمان الأول لكرة القدم انتصارًا بفارق خمسة أهدافٍ للمرة الأولى في النسخة الجارية من الدوري الفرنسي «ليج 1»، مكتسحًا ضيفه ستاد رين على ملعب «حديقة الأمراء» بخماسيةٍ نظيفةٍ، مساء السبت، لحساب الجولة الـ 15.

وسجَّل الباريسيون هدفين خلال الشوط الأول عن طريق الجناح الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا، وزميله الفرنسي سيني مايولو، لاعب الوسط، في الدقيقتين 28 و39.

وأضافوا ثلاثيةً خلال الشوط الثاني بواسطة كفاراتسخيليا مجدَّدًا، والجناح السنغالي إبراهيم مباي، والمهاجم البرتغالي جونسالو راموس في الدقائق 67 و88 والأولى من الوقت البديل.

وعاد سان جيرمان إلى مسار الانتصارات بعد خسارته في الجولة الماضية أمام موناكو بهدفٍ دون ردٍّ.

وقبل هذا الانتصار، لم يفز الفريق العاصمي بفارق أكثر من ثلاثة أهدافٍ في النسخة الجارية من الدوري.

ورفع الفريق رصيده إلى 33 نقطة، معيدًا الفارق بينه وبين لانس المتصدر إلى نقطةٍ واحدةٍ، في المقابل، تجمَّد رصيد ستاد رين عند 24 نقطةً في المركز السادس.