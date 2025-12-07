ميسي يصنع التاريخ ويقود ميامي إلى اللقب الأول

أحرز فريق إنتر ميامي الأول لكرة القدم لقب الدوري الأمريكي للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه 3ـ1 على ضيفه فانكوفر وايتكابس، مساء السبت، مستفيدًا من هدفين متأخرين، صنعهما المهاجم الأرجنتيني الأسطوري ليونيل ميسي.

ورغم سيطرة فانكوفر، الذي يضم النجم الألماني توماس مولر، على مجريات اللعب فتراتٍ طويلةً، حُسمت المباراة النهائية في نهاية المطاف بتأثير ميسي، الذي حقق لقب الدوري الأمريكي للمرة الأولى.

وافتتح إنتر ميامي التسجيل في الدقيقة الثامنة عبر كرةٍ، اصطدمت بالكولومبي إدير أوكامبو، مدافع فانكوفر، وسكنت شباك فريقه بالخطأ.

وواصل فانكوفر سيطرته على الكرة بعد الاستراحة، وترجمها بتسجيل هدف التعادل في الدقيقة 60 عن طريق لاعبه الكندي علي أحمد.

واستعاد ميامي تقدمه في الدقيقة 71 عندما استغل ميسي هفوةً من المنافس، ومرَّر الكرة إلى مواطنه رودريجو دي بول، لاعب الوسط، الذي سددها في الشباك.

وجاء الهدف الثالث لإنتر ميامي في الوقت بدل الضائع للشوط الثاني عندما مرَّر ميسي الكرة إلى الجناح الأرجنتيني تاديو أليندي ليسكنها المرمى.

وحملت نهاية المباراة لحظاتٍ عاطفيةً، إذ لم يتمالك النجمان الإسبانيان جوردي ألبا وسيرجيو بوسكيتس، اللذان كانا زميلين وصديقين لفترةٍ طويلةٍ في برشلونة، دموعهما بعد خوض آخر مباراةٍ في الموسم الأخير بمسيرتهما.