وصول السائقين

وصل سائقو فرق بطولة العالم للسيارات «فورمولا 1»، الأحد، إلى حلبة «مرسى ياس» في أبوظبي، العاصمة الإماراتية، قبل انطلاق سباق جائزة أبوظبي الكُبرى عند الـ04:00 عصرًا بالتوقيت المحلي (رويترز)