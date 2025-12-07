«NBA».. هاردن يدخل القائمة التاريخية ويخسر

دخل جيمس هاردن، نجم فريق لوس أنجليس كليبرز الأمريكي الأول لكرة السلة، قائمة أفضل عشرة هدّافين في تاريخ دوري «NBA» للمحترفين، بعد تسجيله 34 نقطة في ليلة غير مكتملة بعد الخسارة أمام مينيسوتا تمبروولفز 106-109.

وكان هاردن صاحب الـ36 عامًا، بحاجة إلى تسجيل 20 نقطة ليصل إلى 28,289 نقطة، وأحرز 19 نقطة قبل الاستراحة، ثم تجاوز كارميلو أنطوني العاشر سابقًا في القائمة، قبل أربع دقائق من نهاية الربع الثالث، منهيًا المباراة بـ34 نقطة، و6 تمريرات حاسمة.

وتضم القائمة ثلاثة لاعبين نشيطين حاليًا، هم، هاردن برصيد 28,303 نقطة، كيفن دورانت بـ31,051 نقطة، والرقم القياسي بحوزة ليبرون جيمس الذي بلغ 42,268 نقطة وهو على مشارف عامه الـ41، بعدما تخطّى كريم عبد الجبار 38,387 نقطة مطلع عام 2023.

وحصل هاردن الذي يخوض موسمه السابع عشر، على جائزة أفضل هدّاف في الدوري ثلاثة مواسم متتالية من 2017-2018 حتى 2019-2020، كما يحمل الرقم القياسي للنقاط في مباراة واحدة مع كليبرز «55 نقطة في 22 نوفمبر أمام شارلوت هورنتس» ومع هيوستن روكتس «61 نقطة في 2019».

وعلى الرغم من ذلك، لم يتمكّن اللاعب الذي لم يحرز أيّ لقب حتى الآن من إنقاذ بداية الموسم المتذبذبة لكليبرز الذين يقبعون في المركز الـ14 في المنطقة الغربية، بعد خسارة جديدة أمام مينيسوتا تمبروولفز.

وتقدّم كليبرز في المباراة بفارق وصل إلى 18 نقطة، لكنه لم يتمكّن من الصمود أمام تمبروولفز بقيادة جادن ماكدانيلز «27 نقطة» وجوليوس راندل «24 نقطة».

وفي المباريات الأخرى، حقق جالين جونسون، لاعب أتلانتا هوكس، ثاني «تريبل دابل» له تواليَا بتسجيله 30 نقطة مع 12 متابعة و12 تمريرة حاسمة، خلال الفوز على واشنطن ويزاردز 131-116.

بدوره، فاز ساكرامنتو كينجز على ميامي هيت 127-111 خارج أرضهم بعد إحراز زاك لافين 42 نقطة، وهو أعلى رصيد له الموسم الجاري، بعدما سجّل ثماني ثلاثيات من أصل 14 لفريقه.