ميراسول يكتب التاريخ ويلعب في كوبا

واصل فريق ميراسول البرازيلي الأول لكرة القدم، الوافد الجديد للدوري المحلي، صعوده الناجح بعدما تحول من مرشح للهبوط في بداية الموسم إلى فريق ضمن المشاركة في دور المجموعات من بطولة كوبا ليبرتادوريس 2026.

وحقق ميراسول إنجازًا جديدًا، فجر الأحد، في افتتاح الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة من الدوري البرازيلي، عندما واجه البطل فلامنجو، وتمكن من فرض التعادل بنتيجة 3ـ3 ليخوض الموسم بأكمله من دون خسارة على ملعبه.

وأدخل التعادل ميراسول إلى سجلات التاريخ، حيث انضم إلى قائمة النخبة التي تضم خمسة فرق فقط أنهت موسم الدوري البرازيلي، في حقبة نظام النقاط، من دون التعرض لأي خسارة على أرضها، علمًا أن فلامنجو حقق الإنجاز ذاته عام 2019.

وافتتح فلامنجو التسجيل مبكرًا في الدقيقة الثامنة عن طريق دوجلاس تيليس، لكن ميراسول عادل النتيجة عبر تشيكو كيم في الدقيقة 13.

وأضاف جيليرمي جوميز الهدف الثاني لفلامنجو قبل أن يدرك ميراسول التعادل بواسطة أليسون لينتهي الشوط الأول بالتعادل بهدفين لمثلهما.

وفي الشوط الثاني أحرز جوميز الهدف الثاني له والثالث لفلامنجو لكن كريستيان ريناتو لاعب ميراسول عادل النتيجة لفريقه.

وتتحول أنظار فلامنجو الأن إلى قطر، من أجل مباراته أمام كروز آزول المكسيكي، الأربعاء المقبل، في ديربي الأمريكيتين، ضمن منافسات كأس القارات للأندية، والفائز سيتأهل لمواجهة بيراميدز المصري على «كأس التحدي»، ثم يتأهل الفائز لمواجهة باريس سان جيرمان على «كأس القارات» بعدها بأربعة أيام.