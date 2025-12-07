من هو سفيكو المدرب القريب من الوحدة؟

ولد روسمير سفيكو في يناير 1972 بسراييفو، عاصمة البوسنة والهرسك، لأسرة يوغوسلافية ذات أصول بوسنية استقرت في المنطقة، حيث أظهر الطفل تعلقًا مبكرًا بكرة القدم، ليصبح لاحقًا لاعبًا ومدربًا فيها.

بدأ سفيكو مسيرته الرياضية مع نادي سراييفو في فرق الشباب عام 1990، ثم انتقل إلى الفريق الأول عام 1992، حيث لعب ثلاثة أعوام قبل الاحتراف في بلجيكا مع رويال أنتويرب بين 1995 و1997، مكتسبًا الجنسية البلجيكية.

عاد سفيكو إلى بلاده للاحتراف مع جيليزنيتشار في الدوري البوسني الأول، محققًا لقب الدوري في 1997-1998 وكأس السوبر عام 1998، قبل إنهاء مسيرته لاعبًا مع نادي الوحدة الإماراتي عام 2000.

سرعان ما تحول إلى التدريب، حاصلًا على الشهادات الأوروبية، وتولى تدريب منتخب الشباب البوسني «2004-2008»، ثم المنتخب تحت 21 عامًا.

كسب ثقة الاتحاد البوسني، لكنه غادر عام 2009 ليصبح مديرًا عامًا لجيليزنيتشار بناءً على توصية المدرب عمار أوسيم.

تحت إدارته الرياضية «2009ـ2013»، حقق النادي ثلاثة ألقاب دوري بوسني وكأسين للبوسنة، بقيادة أوسيم الفنية.

في 2016، ابتعد عن الإدارة ليتولى تدريب داليان ترانسندنس الصيني، ناجحًا في إنقاذه من الهبوط. تلى ذلك تدريب ميتشو هاكا الصيني، الذي وصل إلى المركز الثالث تاريخيًا في 2017-2018، قبل عودته إلى البوسنة لأسباب عائلية.

عام 2020، عُين مساعدًا لدوشان باجيفيتش في منتخب البوسنة الأول، ليغادر عام 2022 إلى المنطقة العربية لتدريب العربي الكويتي.

حقق 23 انتصارًا في 36 مباراة، وفاز بكأس ولي العهد 2023 بعد تغلبه على السالمية 4-1 بركلات الترجيح «تعادل 2-2».

انتقل إلى العروبة السعودي في 2023-2024، قاد الفريق إلى الصعود إلى دوري «روشن» بـ20 فوزًا و4 تعادلات و11 خسارة في 35 مباراة.

ثم درب الرجاء المغربي لموسم واحد، لكنه أُقيل في سبتمبر 2024 بعد 8 مباريات، عقب هزيمة 0-3 أمام اتحاد طنجة.

تلت ذلك فترات قصيرة مع كاظمة الكويتي والقسنطيني الجزائري.

ووفقًا لمصادر «الرياضية» الخاصة، اتفق نادي الوحدة مع روسمير سفيكو «53 عامًا» لقيادة الفريق الأول لكرة القدم في دوري «يلو» حتى نهاية الموسم الجاري، عائدًا إلى الملاعب السعودية للمرة الثانية بعد تجربته الناجحة مع العروبة وسيحل محل التشيلي خوسيه سييرا، الذي أُقيل بسبب تراجع النتائج.