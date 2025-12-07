يوفنتوس يفقد سطوته في نابولي

يتسلح فريق نابولي الإيطالي الأول لكرة القدم، بـ29 انتصارًا مباشرًا مقابل 23 خسارة على أرضه أمام ضيفه يوفنتوس الأحد، في الجولة الرابعة عشرة، في رحلة الصراع على لقب دوري «سيري أ».

والتقى نابولي ويوفنتوس في 158 مواجهة دوريًا، حقق خلالها الأخير الغلبة في 71 مناسبة، بينما خرج نابولي منتصرًا 38 مرة، وانتهت 49 مباراة بالتعادل، إلا أن كفة «السماوي» ترجح حين يستقبل «السيدة العجوز» على أرضه بعد أن انتصر 29 مرة وتعادل 27 من أصل 79 مباراة دورية.

ويحتل نابولي، حامل اللقب المركز الثالث في ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 28 نقطة، متأخرًا بفارق الأهداف عن ميلان الثاني، ونقطتين عن الإنتر، المتصدر، ويملك أفضلية الاستئثار بالمركز الأول على الأقل لمدة 24 ساعة، حيث يخوض مباراته قبل أن يحل «روسونيري» ضيفًا على تورينو الإثنين في ختام الجولة.

ويغيب عن صفوف نابولي العديد من كوادره، بعدما انضم السلوفاكي ستانيسلاف لوبوتكا، لاعب الوسط، إلى قائمة المصابين مع كل من البلجيكي كيفن دي بروين، ومواطنه روميلو لوكاكو، والكاميروني أندري فرانك زامبو أنجيسا.

وأظهر نابولي الفريق الذي يُدربه أنطونيو كونتي، صلابة في المواجهات الحاسمة، كما فعل في فوزه على روما 1-0 نهاية الأسبوع الماضي.

ويدخل يوفنتوس اللقاء بعدما فقد سطوته في الأعوام الأخيرة حيث تراجع أمام نابولي المتوج بلقبيه الثالث والرابع في تاريخه في المواسم الثلاثة الأخيرة، وقطبي مدينة ميلانو إنتر وميلان.

ويُعاني يوفنتوس منذ تتويجه الأخير والـ36 في تاريخه بلقب الدوري في موسم 2019-2020 خلال جائحة فيروس كورونا، تراكم النتائج السلبية على أرض الملعب والفضائح خارجه.

وتعكس صورة التبدل المستمر في هوية المدربين تخبط نادي تورينو بعدما توالى ثلاثة منهم على دكة البدلاء هذا العام، آخرهم لوتشيانو سباليتي الذي حلّ بدلًا من الكرواتي إيجور تودور في نهاية أكتوبر الماضي، ويتأخر عن نابولي بفارق خمس نقاط في المركز السابع.

ويفتقد سباليتي لجهود مهاجمه الصربي دوشان فلاهوفيتش حتى مارس الماضي، بسبب إصابة في الفخذ تعرض لها نهاية أخيرًا، بينما يحتاج قلب دفاع إيطاليا فيديريكو جاتي إلى جراحة في الركبة بعد إصابته في غضروفه خلال الفوز على أودينيزي 2-0 في الكأس الثلاثاء الماضي.