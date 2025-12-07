راموس يودع مونتيري.. ويحلم بالمونديال

ودع الإسباني سيرجيو راموس، مدافع فريق مونتيري المكسيكي الأول لكرة القدم، عقب الخسارة أمام تولوكا، الأحد، في نصف نهائي البطولة الشتوية للدوري.

وقال حامل لقب كأس العالم 2010، والمتوّج بدوري أبطال أوروبا أربع مرات مع ريال مدريد في تصريحات للتلفزيون المكسيكي بعد نهاية الهزيمة، «هذه آخر مباراة لي مع مونتيري».

وكانت الصحافة المحلية، ذكرت الأسبوع الماضي أن راموس قرر عدم تمديد عقده مع «رايادوس»، والذي ينتهي نهاية الشهر الجاري.

ولم يكشف راموس عن خطوته المقبلة، لكن تقارير صحافية أشارت إلى أنه يأمل في العودة إلى أحد الأندية الأوروبية، بهدف الترشح للمشاركة في كأس العالم 2026 مع منتخب بلاده.

وكان المدافع الإسباني قد وقع لمونتيري في فبراير الماضي، وخاض معه 27 مباراة سجل خلالها 6 أهداف، بينها أربع مباريات في كأس العالم للأندية في يونيو ويوليو الماضيين، وخرج الفريق من الدور ثمن النهائي أمام بوروسيا دورتموند الألماني.

وينظم الدوري المكسيكي، على غرار العديد من دول أمريكا اللاتينية، بطولتين في العام الواحد، بطولة افتتاحية وأخرى ختامية.