روجرز يقود «الرافعات» في المغرب

أعلن البلجيكي بول بوت، مدرب منتخب أوغندا الأول لكرة القدم، الأحد، قائمة أولية تضم 30 لاعبًا، استعدادًا للمشاركة الأولى لمنتخب «الرافعات» في بطولة كأس أمم إفريقيا منذ عام 2019.

ومن المقرر تقليص القائمة النهائية إلى 28 لاعبًا بما يتماشى مع لوائح الاتحاد الإفريقي «كاف».

ويتوجه منتخب أوغندا إلى المغرب، الأحد، لتنظيم معسكر تدريبي يستمر 11 يومًا في الدار البيضاء، يتخلله خوض مباراتين تجريبيتين قبل الإعلان عن القائمة النهائية.

أوقعت القرعة أوغندا في المجموعة الثالثة، إلى جانب منتخبات نيجيريا وتنزانيا وتونس، وهي مجموعة توصف بأنها من بين الأكثر تنافسية في البطولة.

واختار بوت مزيجًا من الخبرة الدولية والمواهب الصاعدة في قائمته التي ضمت دينيس أونيانجو، حارس المرمى المخضرم «صن داونز الجنوب إفريقي»، إلى جانب الحراس الثلاثة سليم عمر ماجولا «ريتشاردز الجنوب إفريقي»، وأليونزي نافيان «ديفينس فورسيز الإثيوبي»، وتشارلز لوكواجو «كي سي سي الأوغندي».

وتضم التشكيلة الهجومية تعزيزات مهمة بقيادة المهاجم المتألق ماتو روجرز، مهاجم فاردرا المقدوني الشمالي، الذي سجَّل 15 هدفًا في 17 مباراة، إلى جانب ألان أوكيلو «فايبرز الأوغندي»، وترافيس موتيايا «الصفاقسي التونسي».

وتفتتح أوغندا مشوارها في كأس الأمم الإفريقية بمواجهة تونس في 23 ديسمبر، قبل أن تلاقي نيجيريا وتنزانيا.