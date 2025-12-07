جامعة جازان تحصد لقب الجامعات

توج منتخب جامعة جازان بلقب بطولة دوري الاتحاد السعودي للرياضة الجامعية لكرة القدم في موسمه الـ16، بعد فوزه على منتخب جامعة الملك فيصل بنتيجة «6-2» في المباراة النهائية للبطولة التي جمعتهما، السبت، على ملعب عمادة شؤون الطلاب بجامعة جازان.

وتوج محمد أبوراسين رئيس جامعة جازان الأبطال بكأس البطولة والميداليات الذهبية، ونال لاعبو جامعة الملك فيصل، الميداليات الفضية لحصولهم على المركز الثاني، وفي المركز الثالث جامعة القصيم وحققوا الميداليات البرونزية.