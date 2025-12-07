الحازمي: الجمهور السعودي يعشق المسرح الكوميدي

أكد لـ«الرياضية» بندر الحازمي، مدير إنتاج مسرحية «طال عمره» أن المسرحية حظيت بحضور جماهيري كبير طوال أيام العروض، مقدمًا شكره إلى المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه، على دعمه الكبير.

وقال الحازمي: «مسرحية طال عمره حظيت بحضور جماهيري كثيف طول أيام العروض ما يثبت علو كعب الفنان ناصر القصبي، وحضوره المتميز والطاغي، وتعطش الجمهور لحضور العروض المسرحية الكوميدية».

وشدد الحازمي على ثقته بالكوادر السعودية في مختلف التخصصات الفنية والمسرحية التي أسهمت في خروج العمل بهذا الشكل الجميل والمميز.

وحول دعم المسرح السعودي أجاب الحازمي: «هناك دعم كبير لتقديم عروض احترافية وذات قيمة عالية في جميع عناصر العرض المسرحي، جعلها تظهر بهذا الشكل المتميز».

وتمنى الحازمي استمرار وتكثيف العروض المسرحية السعودية في موسم الرياض، وحضور الفنانين السعوديين بشكل أوسع، ومسرحيات مختلفة ومتنوعة، ما يلبي ذائقة جمهور موسم الرياض.