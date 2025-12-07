نوريس ينهي هيمنة فيرستابن.. ويخطف اللقب الأول

حقق البريطاني لاندو نوريس، سائق فريق ماكلارين لقبه الأول في بطولة العالم للفورمولا1 لموسم 2025، بعد حلوله ثالثًا في جائزة أبوظبي الكبرى، الأحد، على حلبة مرسى ياس منهيًا هيمنة الهولندي ماكس فيرستابن سائق فريق ريد بول بعد أربعة أعوام.

وحلّ نوريس، متصدر البطولة، في المركز الثالث، خلف زميله الأسترالي أوسكار بياستري وفيرستابن سائق ريد بول، حاسمًا اللقب بفارق نقطتين بعد نهاية «هيتشكوكية» ومنافسة ثلاثية حتى الجولة الأخيرة.

ودخل نوريس السباق وهو يحتاج إلى الحلول بين الثلاثة الأوائل لحسم اللقب بغض النظر عن باقي النتائج، في حين كان يحتاج فيرستابن إلى الفوز من دون أن يحقق نوريس أفضل من المركز الرابع وبغض النظر عن نتيجة بياستري الذي كان بحاجة إلى الفوز مع عدم تحقيق نوريس أفضل من المركز السادس.

وكان فيرستابن الذي تأخر بأكثر من 100 نقطة نهاية الصيف، نجح في تحقيق عودة رائعة خلال الثلث الأخير من الموسم، لكنه فشل في النهاية بالحفاظ على لقبه، في حين تصدر بياستري لأكثر من نصف موسم لكنه أنهاه متأخرًا بـ13 نقطة عن زميله البريطاني.

وأظهر نوريس «26 عامًا» ثباتًا كبيرًا طوال الموسم، إذ صعد إلى منصة التتويج 18 مرة في 24 سباقًا. فاز بسبعة سباقات كبرى، مثل زميله بياستري. أما فيرستابن، ففاز بثمانية سباقات، لكنه كان قد تراكم عليه الكثير من التأخر في النصف الأول من الموسم ليتمكن من استعادة الصدارة.