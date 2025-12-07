الرئيسية / الصورة .. قصة

فرحة اللقب الأول

2025.12.07 | 07:05 pm
فاز البريطاني، لاندو نوريس، سائق فريق مكلارين الأحد ببطولة العالم للفورمولا 1 للمرة الأولى في مسيرته بعد حلوله ثالثًا خلال سباق جائزة أبو ظبي الكبرى في الجولة الختامية من الموسم الجاري (الوكالات)
